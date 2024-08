POL Schwaben Nord: Brand eines Bauernhauses

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am heutigen Freitag (02.08.2024) kam es im Kreuzungsbereich der Frölichstraße Ecke Schaetzlerstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 43-jährigen Autofahrer und einem 40-jährigen Motorradfahrer. Der 40-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Gegen 00.40 Uhr war der 43-jährige Autofahrer in der Frölichstraße unterwegs und wollte in die Schaetzlerstraße abbiegen. Nach derzeitigen ...

mehr