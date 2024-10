POL-BOR: Gronau - Nach Unfall weitergefahren

Gronau (ots) - Tatort: Gronau-Epe, Am Buddenbrook; Tatzeit: zwischen 11.10.2024, 23.15 Uhr, und 12.10.2024, 10.00 Uhr; Mit Gewalt abgetreten hat ein Unbekannter in der Nacht zum Samstag in Gronau-Epe den Außenspiegel eines geparkten Wagens. Das Fahrzeug hatte zum Tatzeitpunkt an der Straße Am Buddenbrook gestanden. Wer Hinweise geben kann, sollte unter Tel. (02562) 9260 Kontakt zum Kriminalkommissariat in Gronau ...

