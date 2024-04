POL-LB: Das Polizeipräsidium Ludwigsburg freut sich über Nachwuchs: 96 Polizistinnen und Polizisten wurden begrüßt

Ludwigsburg (ots) - Zwei leicht verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch (03.04.2024), gegen 10.40 Uhr auf der Landesstraße 1141 (L 1141) bei Korntal-Münchingen ereignete. Eine 68 Jahre alte VW-Golf-Lenkerin fuhr in Richtung Münchingen. An der Einmündung zur Kreisstraße 1690 ...

