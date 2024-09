Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Buntmetalldiebstahl - Zeugenaufruf nach sexuellem Übergriff

Fulda (ots)

Versuchter Buntmetalldiebstahl

Fulda. Mindestens eine bislang unbekannte Person versuchte am Mittwochmorgen (11.09.), gegen 6.30 Uhr, von einer Baustelle in der Straße "An St. Kathrin" verschiedene Kabel zu entwendeten. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde der Täter durch eine vorbeilaufende Zeugin bei der Tatausführung gestört, ließ in der Folge von seinem weiteren Tatvorgehen ab und flüchtete unerkannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zeugenaufruf nach sexuellem Übergriff

Fulda. Am Dienstagmorgen (10.09.), gegen 7.45 Uhr, sprach ein bislang unbekannter Mann eine 15-Jährige aus Hilders in einem Parkhaus in der Ruprechtstraße zunächst an und erkundigte sich nach einer Wegbeschreibung. Plötzlich kam der Unbekannte der Jugendlichen nach aktuellem Kenntnisstand körperlich näher, hielt sie fest und berührte sie unsittlich. Als ein Zeuge auf den Vorfall aufmerksam wurde und der Jugendlichen zur Hilfe eilte, ließ der Mann von der Hilderserin ab. Der unbekannte Täter kann als männlich, circa 20 Jahre alt, etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß, mit schlanker, muskulöser Statur, hellem Hautteint, dunklen, zur Seite gegelten Haaren, einem schmalen Oberlippenbart und einem Muttermal unter dem rechten Auge beschrieben werden. Zur Tatzeit habe er eine blau-weiße Jacke, eine graue Jogginghose und schwarze Schuhe getragen. Außerdem soll er am linken Zeigefinger einen silberfarbenen Ring und am rechten Handgelenk ein breites, buntes Armband angehabt haben. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Sandra Suski, Pressesprecherin

