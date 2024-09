Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

FD

Verkehrsunfallflucht - Zeugen und Geschädigter gesucht!

Künzell. Am Dienstag (10.09.), gegen 14.45 Uhr, teilte eine Zeugin der Polizei mit, dass ihr ein schwarzer VW-Polo in der Turmstraße in Künzell aufgefallen sei, der durch Überfahren der Mittellinie einen entgegenkommenden Pkw gestreift habe. Der Polo sei auf der Turmstraße in Richtung Edelzeller Weg gefahren. Durch die eingesetzte Polizeistreife wurden an der genannten Unfallörtlichkeit weder ein beschädigtes Fahrzeug noch der Unfallverursacher angetroffen. Gegen 16 Uhr stellten Polizeikräfte den schwarzen VW-Polo in der Heidelsteinstraße unfallbeschädigt fest. Zeuginnen und Zeugen sowie der Fahrer des in der Turmstraße in Künzell beschädigten Fahrzeugs werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Künzell. Ein unbekannter Fahrzeugführer eines grauen Audi Q5 befuhr am Mittwoch (11.09.), gegen 23.45 Uhr, in Künzell die Diorolfstraße aus Richtung Dietershausen kommend. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam er in Höhe der Ortslage Dirlos aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und touchierte mehrfach die Leitplanke. Anschließend geriet er ins Schleudern und kam in einem Feldweg zum Stillstand. Der Unfallverursacher entfernte sich sodann unerlaubt von der Örtlichkeit. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 27.000 Euro. Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zum Fahrer machen können werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Sachschaden nach Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

Eichenzell. Am Mittwoch (11.09.), gegen 7.40 Uhr, befuhr ein 59-jähriger Mazda-Fahrer in Eichenzell die Fasaneriestraße aus Richtung Eichenzell kommend. Als er in einem Kreuzungsbereich die Fahrbahn geradeaus überqueren wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einer 40-jährigen Kia-Fahrerin, die die Fasaneriestraße aus Richtung Schloss Fasanerie kommend in Fahrtrichtung Bronnzell befuhr. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro.

Pkw-Fahrerin gerät auf regennasser Fahrbahn in den Gegenverkehr

Großenlüder. Eine 53-jährige Hyundai-Fahrerin aus Großenlüder wurde bei einem Unfall am Mittwoch (11.09.) leicht verletzt. Sie befuhr gegen 10.50 Uhr die Auffahrt Großenlüder-Ost der B 254 in Fahrtrichtung Fulda. Nach ersten Informationen verlor sie im dortigen Kurvenbereich auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug, geriet ins Schleudern und kam in den Gegenverkehr. Hier stieß sie mit einem 44-jährigen Lkw-Fahrer zusammen, welcher die B 254 aus Richtung Fulda kommend in Fahrtrichtung Lauterbach befuhr. Die Hyundai-Fahrerin wurde mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 7.500 Euro.

Von Fahrbahn abgekommen und leicht verletzt

Eichenzell. Bei einem Unfall am Mittwoch (11.09.) erlitt ein 43-jähriger Transporter-Fahrer aus dem Landkreis Groß-Gerau leichte Verletzungen. Er befuhr gegen 12.10 Uhr in Eichenzell die B 27 aus Richtung Bronnzeller Kreisel kommend in Fahrtrichtung Eichenzell. Aus derzeit ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über einen Grünstreifen und kam am dahinterliegenden Hang zum Stillstand. Der 43-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro.

Fahrgast eines Linienbusses nach Zusammenstoß mit Pkw leicht verletzt

Fulda. Eine 76-jährige Frau aus Künzell, die sich als Fahrgast in einem Linienbus befand, wurde bei einem Unfall am Mittwoch (11.09.) leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der Linienbus gegen 13.15 Uhr die Rabanusstraße aus Richtung Heertorplatz kommend in Fahrtrichtung Petersberger Straße. Ein 31-jähriger Daimler-Benz-Fahrer stieß mit dem hinter ihm befindlichen Linienbus zusammen, als er rückwärts in eine gegenüberliegende Einfahrt fahren wollte. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

Unfall zwischen Pkw und E-Scooter

Bad Hersfeld. Am Dienstag (10.09.), gegen 16.55 Uhr, fuhr eine 45-jährige Fahrerin eines Dacia Sandero von der Meisebacher Straße kommend in den dortigen Kreisverkehr ein. Noch im Kreisverkehr stieß sie aus derzeit ungeklärter Ursache mit einem 19-jährigen Fahrer eines E-Scooters aus Bad Hersfeld zusammen. Dieser fuhr aus Richtung Lappenlied kommend in den Kreisverkehr ein. Er zog sich durch die Kollision leichte Verletzungen zu und wurde in ein Klinikum eingeliefert. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro.

Unfall im Kreuzungsbereich mit drei Verletzten

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (11.09.), gegen 10 Uhr, befuhr ein 56-jähriger Fahrer eines Mercedes Vito aus Ebersburg die B 27 von Bad Hersfeld in Richtung Hünfeld. Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte er einen Kreuzungsbereich passieren und stieß hierbei mit einem 66-jährigen Fahrer eines VW Crafter aus Aßlar zusammen, der die B 27 von Hünfeld kommend, befuhr und nach links auf die A4 auffahren wollte. Beide Fahrer sowie ein Beifahrer des Mercedes Vito wurden verletzt in ein Klinikum eingeliefert. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 40.000 Euro.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld . Am Mittwoch (11.09.), gegen 10 Uhr, parkte eine 46-jährige Fahrerin eines grauen Mercedes C200 aus Hauneck auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Max-Becker-Straße. Als sie gegen 11.50 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie Beschädigungen am hinteren Kotflügel auf der Fahrerseite fest. Der Unfallverursacher war inzwischen nicht mehr vor Ort. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Polizeistation Bad Hersfeld

