POL-OH: Polizeieinsatz in Romrod

Fulda (ots) - Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus Gersfeld. Unbekannte beschädigten in der Nacht zu Dienstag (10.09.) eine Tür eines Mehrfamilienhauses in der Schloßstraße. Nach aktuellem Kenntnisstand gelang es den Tätern jedoch nicht, in das Gebäude zu gelangen. Sie verursachten allerdings circa 200 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere ...

