POL-OH: Sachbeschädigung durch Feuer - Kennzeichendiebstahl - Pkw entwendet

Sachbeschädigung durch Feuer

Neuenstein. Am Mittwoch (04.09.) gegen 11 Uhr kam es in der Straße "Roter Weg" zu einer Sachbeschädigung. Nach derzeitigen Erkenntnissen zerschnitten Unbekannte die Folie eines Siloballens und zündeten diesen anschließend an. Die Feuerwehr brachte den Brand glücklicherweise schnell unter Kontrolle und löschte das Feuer. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unklar. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden daher gebeten, sich an die an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Kennzeichendiebstahl

Cornberg. Die beiden amtlichen Kennzeichen HEF-VV 98 eines grauen BMW stahlen Unbekannte in der Zeit von Montagabend (09.09.) bis Dienstagmorgen (10.09.). Zur Tatzeit stand das Auto auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw entwendet

Bebra. Auf bislang nicht bekannte Weise begaben sich Unbekannte zwischen Montag (09.09.), 17.30 Uhr, und Dienstag (10.09.), 12.00 Uhr, unberechtigt auf das umzäunte Gelände eines Fahrzeughandels in der Eisenacher Straße. Von dort entwendeten sie einen schwarzen Audi A3 im Wert von 12.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

