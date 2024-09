Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Verkehrsunfall

Fulda. Eine 47-jährige VW-Fahrerin aus Fulda und ein 52-jähriger VW-Fahrer, ebenfalls aus Fulda, wurden bei einem Unfall am Montag (09.09.) leicht verletzt. Die 47-jährige VW-Fahrerin fuhr gegen 7.45 Uhr von einer Freifläche nach links auf die Niesiger Straße in Fahrtrichtung Niesig auf. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem 52-jährigen VW-Fahrer, welcher die Niesiger Straße in Fahrtrichtung Horas befuhr. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der VW der 47-Jährigen zudem gegen den auf einem Parkplatz der Niesiger Straße ordnungsgemäß abgestellten Ford. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 14.500 Euro.

Auffahrunfall

Fulda. Bei einem Unfall am Montag (09.09.) entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.500 Euro. Ein 50-jähriger VW-Fahrer befuhr gegen 18 Uhr in Fulda den Wallweg in Fahrtrichtung Rangstraße. Im Kreuzungsbereich Wallweg / Rangstraße musste er sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender 31-jähriger VW-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den VW auf.

Mit Pkw gegen Baum

Fulda. Ein 53-jähriger Opel-Fahrer aus Fulda wurde bei einem Unfall am Montag (09.09.) leicht verletzt. Er befuhr gegen 23.35 Uhr in Fulda die L 3418 aus Richtung Frankfurter Straße kommend in Fahrtrichtung Johannesberg. In Höhe km 1.200 platzte nach aktuellen Erkenntnissen der vordere rechte Reifen. Der 53-Jährige verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte mit der Beifahrerseite gegen einen Baum. Das Fahrzeug geriet in den Graben und kam dort zum Stillstand. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

Hauneck. Am Montag (09.09.), gegen 18:56 Uhr, befuhren ein 24-jähriger Fahrer eines BMW aus Haunetal und ein 24-jähriger Fahrer eines Tesla aus Haunetal die B 27 von Bad Hersfeld in Richtung Hünfeld. Kurz vor der Ortschaft Odensachsen, am Ende einer Baustelle mit einspuriger Verkehrsführung und Ampelregelung, musste der Fahrer des Tesla verkehrsbedingt anhalten. Deshalb kam es zum Zusammenstoß mit dem dahinter fahrenden BMW. Da sich bei dem BMW-Fahrer der Verdacht auf Alkoholeinfluss am Steuer ergab, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Er war außerdem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Schwerer Verkehrsunfall am Kirchheimer Dreieck - Motorradfahrer nach Unfall schwerverletzt in Klinik eingeliefert

Am Montag (09.09) gegen 16.45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 7 im Bereich der Anschlussstelle Kirchheim, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 31-jähriger Pkw-Fahrer aus Kirchheim den Zubringer zur BAB 4 in Richtung Eisenach. Der 45-jährige tschechische LKW-Fahrer wechselte mit seinem Fahrzeug die Fahrspur auf den Zubringer und übersah hierbei vermutlich den Pkw des 31-Jährigen. Er touchierte diesen im Heckbereich. Durch den Aufprall kollidierte der Pkw mit einem 68-jährigen Kradfahrer aus dem Kreis Witten, der sich auf einem danebenliegenden Fahrstreifen befand. Der Zweiradfahrer wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme waren drei Fahrstreifen am Kirchheimer Dreieck für circa zwei Stunden gesperrt, weshalb sich ein Rückstau von circa sechs Kilometern bildete.

Neben zwei Streifen der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld waren ein Rettungswagen und ein Notarzt an der Unfallstelle eingesetzt.

Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld

