Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte

Bad Hersfeld. Zu einem versuchten Einbruch in eine Kindertagesstätte in der Eisenacher Straße kam es in der Zeit von Freitagnachmittag (06.09.) bis Montagmorgen (09.09). Unbekannte verschafften sich zunächst unbefugt Zutritt auf das umzäunte Gelände. Anschließend versuchten sie zwei Fenster auf der rückwärtigen Gebäudeseite aufzuhebeln. Möglicherweise wurden die Langfinger bei der Tat gestört, weshalb sie vom Aufbruchsversuch abließen und flüchteten. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kim Leubecher

