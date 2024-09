Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Bad Hersfeld

Fulda (ots)

Schenklengsfeld - Am 07.09.2024, gegen 22:00 Uhr, befuhr ein 67jähriger Fahrer eines VW Transporters aus Hohenroda die L3172 aus Richtung Hohenroda kommend. Plötzlich kreuzte ein Reh die Fahrbahn, es kam zum Zusammenstoß und das Tier verendete an der Unfallstelle. Der Sachschaden beläuft sich auf 3000 Euro.

Philippsthal - Am 08.09.2024, gegen 02:30 Uhr, befuhr ein 45jähriger Fahrer eines Pedelecs die Vachaer Straße, stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde in ein Klinikum gebracht. Da er unter Alkoholeinfluß stand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Am Pedelec entstand ein Schaden von 50 Euro.

Ludwigsau - Am 08.09.2024, gegen 18:40 Uhr, parkte eine 44jährige Fahrerin eines Seat Arona aus Ludwigsau ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand der Hersfelder Straße in Friedlos. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte im Vorbeifahren die linkie Fahrzeugseite und entfernte sich. Eine Zeugin teilte mit, dass es sich bei dem Fahrzueg um einen Mercedes, Schräghecklimousine, weiß, gehandelt hat. Der Sachschaden beläuft sich auf 3000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Bad Hersfeld, Kehres, VAe

