Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Graffiti in Bad Sulza - Zeugen gesucht

Bad Sulza (ots)

Am Lachenweg in Bad Sulza haben Unbekannte einen Stromverteilerkasten mit einem weißen Graffiti besprüht. Über die komplette Fläche ist dort nun das Bild eines Motorradfahrers zu sehen, welches wahrscheinlich mit einer Schablone angefertigt wurde. Anwohner haben gegen 3 Uhr nachts zwei männliche Jugendliche am Verteilerkasten gesehen, welche unerkannt fliehen konnten. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizeiinspektion Apolda entgegen. (Tel.: 03644/541-0).

