LPI-J: Fußgängerin angefahren

Jena (ots) - Bereits am 28. Juli 2024, einem Sonntag, ereignete sich auf der Neugasse ein Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einer Fußgängerin. Gegen 15:15 Uhr querte eine 77-jährige Fußgängerin die Grietgasse vom Holzmarkt kommend in Richtung Neugasse. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 21-jähriger Radfahrer die Grietgasse aus Richtung Engelplatz kommend. In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider ...

