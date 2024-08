Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Jena (ots)

Bereits am 28. Juli 2024, einem Sonntag, ereignete sich auf der Neugasse ein Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einer Fußgängerin. Gegen 15:15 Uhr querte eine 77-jährige Fußgängerin die Grietgasse vom Holzmarkt kommend in Richtung Neugasse. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 21-jähriger Radfahrer die Grietgasse aus Richtung Engelplatz kommend. In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer, wobei beide stürzten und verletzt wurden, die Frau sogar schwer. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs sucht die Polizei Jena nunmehr Zeugen. Diese werden gebeten sich unter 03641 810 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de, unter Nennung des Aktenzeichens 196418/2024, zu melden.

