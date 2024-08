LPI-J: Nachts im Supermarkt

Jena (ots) - Auf eine Abfahrtszeitenanzeige an der Haltestelle Paradiesbahnhof brachten Unbekannte mittels blauem Permanentmarker den Schriftzug "Deutsche sind Freiwild @Ausländer" in den Maßen 15x60 cm auf. Hinweise zum Schmierfinken gibt es derzeit nicht. Hierzu laufen die Ermittlungen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

