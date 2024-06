Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl von Weidevieh

Uslar (ots)

Uslar, (go), OT Eschershausen, Ital-/Verlängerung Schmiedestraße, zwischen Dienstag, dem 11.06.2024, 14:00 Uhr und Donnerstag, dem 13.06.2024, 09:30 Uhr. Bislang unbekannte Täter entwendeten aus einer, ordnungsgemäß umzäunten, Weide zwei ca. 6 Monate alte Schafbocklämmer, (Schwarzköpfe). Höchstwahrscheinlich wurde das, mit einem Kettenschloss gesicherte, Tor im unteren Bereich nach innen gedrückt, so dass die handzahmen Tiere entnommen werden konnten. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro. Zeugen, die anhand von Beobachtungen Hinweise zur Aufklärung geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell