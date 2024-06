Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gewässerverunreinigung verursacht rund 10000 Euro Schaden

Northeim (ots)

37186 Moringen, Methestraße, Donnerstag, 13.06.2024, 18.30 Uhr

NORTHEIM (mil)

Am Donnerstagnachmittag wurde über die Feuerwehrleitstelle Northeim ein starker Dieselgeruch in der Mannenstraße in Northeim gemeldet. Die ersten eingetroffenen Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei Northeim stellten vor Ort fest, dass sich bereits ein Ölfilm auf der Wasseroberfläche der 'Moore' gebildet hatte.

Gemeinsam mit der unteren Wasserbehörde des Landkreises Northeim und des Wasser- und Abwasserverbandes Solling konnte der Ursprung der Verunreinigung festgestellt werden.

Ein 36-jähriger Mann aus Moringen entsorgte rechtswidrig zwei Kanister mit einer ölhaltigen Substanz in einem Abfluss in der Methestraße. Hierdurch floss die Substanz über das Oberwasser der Kanalisation dorfabwärts in die Moore.

Schätzungsweise entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell