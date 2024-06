POL-NOM: E-Bike entwendet

Einbeck (ots) - Einbeck (rod) Am Dienstag, den 11.06.2024, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gegen 14.30 Uhr durch Ablenkung Zugang zu den Räumlichkeiten in einem Haus in der Wagnerstraße in Einbeck. In einem unbeobachteten Moment entwendete er dann der 85-jährigen Geschädigten mehrere Schmuckstücke mit einem Wert im dreistelligen Bereich. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Einbeck zu melden. Rückfragen ...

