Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ölspur

Uslar (ots)

Uslar, (go), Bundesstraße B 241, Mittwoch, der 12.06.2024, 11:52 Uhr. Eine Ölspur meldete ein Verkehrsteilnehmer am Mittwoch auf der B 241. Die Ölspur zog sich beginnend im OT Schönhagen durch das Stadtgebiet in Richtung Bollert. Das verursachende Fahrzeug konnte durch die eingesetzten Beamten im OT Gierswalde angetroffen werden. Der Bauhof wurde informiert.

