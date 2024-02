Irrel (ots) - Bislang unbekannte Täter drangen in der Zeit von Freitag, den 26.01.2024 bis Mittwoch, den 31.01.2024 in zwei örtlich zusammenliegende Gartenhäuser in der Straße "Vor Theren" in 54666 Irrel ein. Hierbei öffneten die Täter die verschlossenen Türen und entwendeten hauptsächlich hochwertige Gartengeräte der Marke Stihl, wie zum Beispiel Rasenmäher, Kettensäge, Heckenschere und Laubbläser. Der Wert ...

