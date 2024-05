Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Unbekannte richten hohen Schaden an - Polizei bittet um Hinweise ++ Jugendliche Täter beim Diebstahl erwischt - Polizei stoppt Auseinandersetzung mit Geschädigten ++

Rotenburg (ots)

Unbekannte richten hohen Schaden an - Polizei bittet um Hinweise

Bremervörde. In der Nacht zum Sonntag ist es im Stadtgebiet zu mehreren Sachbeschädigungen gekommen. Insgesamt schätzt die Polizei den Schaden auf etwa 30.000 Euro. Bei ihren Ermittlungen hoffen die Beamten nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Die ersten beiden Taten ereigneten sich auf einem Parkplatz an der Straße Höhnekamp und im Mittelkamp. Dort wurden jeweils Außenspiegel von zwei Pkw zerstört. In der gleichen Nacht kam es vermutlich durch die dieselben Täter auf dem Gelände eines Autohauses an der Ernst-Bode-Straße zu weiteren Taten. Mit einem Klinkerstein schlugen sie Dellen in zwei VW Golf, einen VW Passat, einen VW Tiguan und einen Opel Grandland und sorgten hier für erheblichen Schaden. Mitteilungen erbittet die Bremervörder Polizei unter Telefon 04761/7489-0.

Betrunkener Autofahrer fährt gegen Baum

Hipstedt. Unter Alkoholeinwirkung ist ein 48-jähriger Autofahrer am Sonntagmorgen im Barcheler Weg verunglückt. Der Mann war dort gegen 7.40 Uhr mit einem Mercedes unterwegs, als er vermutlich ohne fremde Beteiligung von der Fahrbahn abkam. Im Seitenraum kollidierte das Fahrzeug mit einem Straßenbaum. Dabei zog sich der Fahrer leichte Verletzungen. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, stand der 48-Jährige unter Alkoholeinfluss: knapp 1,4 Promille. Er musste später eine Blutprobe abgeben.

Jugendliche Täter beim Diebstahl erwischt - Polizei stoppt Auseinandersetzung mit Geschädigten

Rotenburg. Mitglieder einer Großfamilie, die an der Bartelsdorfer Straße einen Autohandel betreiben, haben am Sonntagabend auf ihrem Firmengelände drei Jugendliche beim Diebstahl von Fahrzeugschlüsseln erwischt. Nach bisherigen Erkenntnissen hätten sich mehrere Jugendliche zwischen 19 Uhr und 19.30 Uhr unerlaubt Zutritt zum Kfz-Handel verschafft. Aus offenstehenden und unfallbeschädigten Fahrzeugen hätten sie sich mehrere Fahrzeugschlüssel genommen. Als die jungen Täter dabei von den Geschädigten angetroffen wurden, ergriffen sie die Flucht. Drei von ihnen wurden festgehalten. Im weiteren Verlauf hätten die Geschädigten die Jugendlichen geschlagen und getreten. Ein Zeuge verständigte daraufhin die Polizei und berichtete von einer größeren Schlägerei im Bartelsdorfer Weg. Mehrere Streifenbesatzungen machten sich sofort auf den Weg. Vor Ort wurden den Beamten die mutmaßlichen Diebe durch die Geschädigten übergeben. Die Polizei leitete gegen sie Strafverfahren ein. Die Ermittlungen richten sich auch gegen die Mitglieder der Großfamilie. Sie stehen im Verdacht gefährliche Körperverletzungen begangen zu haben.

E-Scooter am Bahnhof gestohlen

Rotenburg. Im Verlauf des Sonntags ist ein E-Scooter am Rotenburger Bahnhof gestohlen worden. Der Elektroroller der Marke Segway Ninebot mit dem Versicherungskennzeichen 797BVM stand dort verschlossen zwischen 10 Uhr und 21 Uhr. Die Polizei spricht von einem Schaden von rund achthundert Euro.

Auto aufgebrochen

Rotenburg. Unbekannte Täter haben am Sonntagabend in der Bremer Straße ein Auto aufgebrochen. Der schwarze VW Golf war zwischen 18.20 Uhr und 18.40 Uhr etwa einhundert Meter vor der Einfahrt zum Weichelsee geparkt. In diesem Zeitraum schlugen die Täter die Scheibe der Beifahrertür ein und holten einen grauen Rucksack und eine beigefarbene Jacke heraus. Im Rucksack befanden sich ein iPad, eine Geldbörse mit dem üblichen Inhalt und weitere Gegenstände. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 04261/947-0.

Beim Schützenfest - Portemonnaie aus Auto geklaut

Brüttendorf. Im Verlauf des Schützenfestes haben Unbekannte eine Geldbörse aus einem Auto gestohlen. Der graue VW Passat stand zwischen 13.30 Uhr und 17.45 Uhr unverschlossen auf der Wiese hinter der Schützenhalle. Das nutzten die Täter und holten die Geldbörse mit Bargeld, Personalausweis, Führerschein und Bankkarten aus dem Fahrzeuginneren.

