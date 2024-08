Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wochenendausflug endet mit nüchterner Gewissheit

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eisenberg: Bereits am Sonntag stellte ein Hauseigentümer fest, dass die Zugangstür zum Objekt am Rossplatz sich nicht öffnen ließ. Am Montag folgte dann die Gewissheit - Unbekannte hatten sich gewaltsam und widerrechtlich Zutritt zum Haus verschafft. Aus diesem entwendeten der oder die Täter mehrere Gegenstände und entfernten sich samt Beute unerkannt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

