POL-OH: Aluminiumkabel gestohlen - Mehrere Diebstähle und ein Einbruch in Schletzenhausen

Fulda (ots) - Versuchter Einbruch in Baumarkt Angersbach. Ein Baumarkt in der Straße "Am Sportplatz" war zwischen Freitagabend (06.09.) und Samstagmorgen (07.09.) Ziel unbekannter Täter. Nach derzeitigen Erkenntnissen versuchten diese die Tür am Hintereingang gewaltsam aufzubrechen. Möglicherweise sind die Langfinger bei der Tat gestört worden, weshalb sie vom Aufbruchsversuch abließen und flüchteten. Hinweise ...

