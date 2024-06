Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Auffahrunfall verursacht und weitergefahren

Einbeck (ots)

Einbeck / B 3

Am 21.06.2024 kam es gegen 17 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen, als ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem weißen Opel Kombo mit Göttinger Kennzeichen die B3 kommend aus Northeim in Fahrtrichtung Nord befuhr und in Höhe Abfahrt Einbeck West aus bislang ungeklärter Ursache auf die linke Fahrbahn gerät. Dadurch musste eine entgegenkommende PKW-Fahrerin aus Dassel bis zum Stillstand abbremsen, dies bemerkte ein dahinter fahrender PKW-Fahrer aus Einbeck zu spät, fährt auf den vor ihm fahrenden PKW auf und kommt durch den Zusammenstoß auf die Gegenfahrbahn, wobei er den weißen Opel touchierte. Der Fahrzeugführer des Opel entfernte sich, nach dem er zunächst gehalten hatte, von der Unfallstelle, ohne Feststellungen zu seiner Unfallbeteiligung zu ermöglichen. An den beiden auffahrenden PKW entsteht ein Gesamtschaden von ca. 12.000 Euro, beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Einbeck zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell