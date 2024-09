Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Fahrzeughandel - Versuchter Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Fahrzeughandel

Alsfeld. In der Schwabenröder Straße kam es in der Zeit zwischen Samstag (07.09.), gegen 13 Uhr, und Montag (09.09.), gegen 7 Uhr, zu einem Einbruch in eine Kfz-Werkstatt. Nach aktuellen Erkenntnissen öffneten Unbekannte gewaltsam den auf dem Firmengelände befindlichen Container und entwendeten daraus eine unbekannte Anzahl an Reifen und Felgen im Wert von rund 15.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Homberg (Ohm). Ein Lebensmittelgeschäft in der Ohmstraße war zwischen Samstagabend (07.09.) und Sonntagnachmittag (08.09.) Ziel unbekannter Täter. Nach derzeitigen Erkenntnissen entfernten sie mehrere Dachziegeln, um sich Zutritt zum Gebäude zu verschaffen. Möglicherweise wurden die Langfinger bei der Tat gestört, weshalb sie vom Aufbruchsversuch abließen und flüchteten. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist nach derzeitigen Informationen noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

