Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sattelzug liegt quer auf der A7 und blockiert drei Fahrspuren

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Niederaula. Am Mittwoch (11.09.), gegen 8 Uhr, kam es auf der A7 in Fahrtrichtung Kassel zwischen dem Hattenbacher und dem Kirchheimer Dreieck zu einem folgenschweren Unfall. Ein 39-jähriger usbekischer Fahrer eines Sattelzuges aus Lettland befuhr das Gefälle am "Klebaer Berg". Nach derzeitigen Erkenntnissen brach der Auflieger, beladen mit Drahtrollen, aufgrund eines technischen Defekts seitlich aus, weshalb der gesamte Lkw auf die Beifahrerseite stürzte. Der Sattelzug lag quer zur Fahrbahn und blockierte im morgendlichen Berufsverkehr alle drei Fahrspuren der A7. Der 39-Jährige kletterte selbstständig aus seinem umgestürzten Fahrzeug und wurde nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht verletzt. Die Feuerwehr Kirchheim und der hinzugezogene Bergungsdienst zogen den verunfallten Sattelzug gegen 10 Uhr in Richtung der Mittelleitplanke, sodass der Verkehr seitdem auf dem rechten Fahrstreifen und auf dem Seitenstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet wird. Die Autobahnmeisterei Hönebach hat die Verkehrsregelung an der Unfallstelle übernommen. Die Dauer der vollständigen Bergung ist derzeit noch nicht abzusehen, da die Drahtrollen händisch auf ein geeignetes Fahrzeug umgeladen werden müssen. Der Sachschaden am Lkw beläuft sich nach ersten Informationen auf circa 80.000 Euro. Auf den Umleitungsstrecken rund um das Kirchheimer und das Hattenbacher Dreieck kommt es weiterhin zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell