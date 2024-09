Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Einfamilienhaus

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Breitenbach. In der Straße "Mühlberg" brachen Unbekannte am Mittwoch (11.09.) zwischen 8 Uhr und 18.30 Uhr in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter zerschlugen nach derzeit vorliegenden Informationen ein Fenster und durchsuchten mehrere Wohnräume. Sie entwendeten Bargeld und Schmuck und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kim Leubecher

