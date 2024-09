Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Einfamilienhaus

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus

Schwalmtal. In der Friedhofstraße betraten Unbekannte am Mittwoch (11.09.) in der Zeit von 13.20 Uhr bis 15 Uhr unbefugt ein umfriedetes Grundstück und öffneten eine Terrassentür des dortigen Einfamilienhauses. Anschließend durchsuchten die Einbrecher mehrere Wohnräume. Entwendet wurde nach derzeit vorliegenden Informationen nichts.

Um sich vor Einbrüchen zu schützen, gibt die osthessische Polizei folgende Tipps:

- Gekippte Fenster sind von Einbrechern leicht zu öffnen. Verschließen Sie daher Fenster, Balkon- und Terrassentüren - auch bei kurzer Abwesenheit. - Schließen Sie zweifach ab, ziehen Sie die Türe nicht nur ins Schloss. - Deponieren Sie Ihren Schlüssel niemals vor dem Haus oder der Wohnung. - Achten Sie darauf, Ihre Abwesenheit nicht offensichtlich für Unbekannte zu machen (optische Akzente am Wohnobjekt, öffentliche Nachrichten in sozialen Netzwerken oder auf dem Anrufbeantworter) - Lassen Sie bei einer Tür mit Glasfüllung den Schlüssel nicht innen stecken. - Öffnen Sie auf Klingeln nicht bedenkenlos, sondern zeigen Sie gegenüber Fremden ein gesundes Misstrauen. Nutzen Sie Türspion und Sperrbügel (Türspaltsperre). - In einer aufmerksamen Nachbarschaft haben Einbrecher wenig Chancen. Vernetzen Sie sich, achten Sie auf verdächtige Situationen. - Sprechen Sie Fremde im Haus oder auf dem Nachbargrundstück an. - Halten Sie in Mehrfamilienhäusern den Hauseingang auch tagsüber geschlossen, sorgen Sie auch dafür, dass Kellertüren stets verschlossen sind. - Alarmieren Sie bei Gefahr die Polizei über den Notruf 110.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kim Leubecher

