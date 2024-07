Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Schlägerei beim GTI Fan Fest 2024

Wolfsburg (ots)

Am 27.07.2024, gegen 22:00 Uhr, kommt es zum Ende der Veranstaltung des diesjährigen GTI Fan Fest 2024 in Wolfsburg auf der Veranstaltungsfläche an der Volkswagen-Arena zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Besuchern und den eingesetzten Sicherheitsmitarbeitern. Anlass war die Aufforderung der Sicherheitskräfte an die betroffenen Besucher das Gelände zu verlassen, da die Veranstaltung beendet war. Hiermit waren die Besucher nicht einverstanden, so dass sie von den Sicherheitsmitarbeitern, in Ausübung des Hausrechts, vom Veranstaltungsgelände geführt werden sollten. In Folge kam es zwischen einem Besucher und einem Sicherheitsmitarbeiter zu einer wechselseitigen Körperverletzung. Entsprechende Strafanzeigen wurden gefertigt.

