POL-WOB: Schiedsrichter beim Fußball attackiert

Wolfsburg (ots)

Am 27.07.2024 wurde unter Federführung der Liberia Assoziation in Deutschland in einer Sportanlage im Klieverhagen in Wolfsburg ein Fußballturnier ausgetragen. Im Verlauf des Turniers kam es nach einem Spiel gegen 18:00 Uhr durch mehrere Spieler der Verlierermannschaft zu körperlichen Attacken gegen den Schiedsrichter, welcher hierdurch leicht verletzt wurde. Gegen die Tatverdächtigen wurde eine Strafanzeige erstattet.

