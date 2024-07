POL-WOB: Verkehrskontrolle: Motorradfahrer mit 119 statt 70 km/h unterwegs

Helmstedt (ots) - Danndorf, Grafhorster Straße 22.07.24, 06:47 Uhr Zum Vollbrand eines Gartenhauses kam es am Montagmorgen in der Grafhorster Straße in Danndorf. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand. Eine aufmerksame Zeugin, die mit ihrem Fahrrad in Richtung Danndorf unterwegs war, bemerkte die Flammen im Garten eines Einfamilienhauses. Sie reagierte instinktiv richtig und informierte sofort die Leitstelle der ...

