Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Vollbrand eines Gartenhauses in Danndorf

Helmstedt (ots)

Danndorf, Grafhorster Straße

22.07.24, 06:47 Uhr

Zum Vollbrand eines Gartenhauses kam es am Montagmorgen in der Grafhorster Straße in Danndorf. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand.

Eine aufmerksame Zeugin, die mit ihrem Fahrrad in Richtung Danndorf unterwegs war, bemerkte die Flammen im Garten eines Einfamilienhauses. Sie reagierte instinktiv richtig und informierte sofort die Leitstelle der Feuerwehr, welche umgehend ausrückte und mit den Löscharbeiten begann.

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen geriet ein im Garten stehendes Poolhaus in Brand. Die Flammen griffen im weiteren Verlauf auf ein danebenstehendes Gartenhaus über. Des Weiteren wurde durch das Feuer auch ein Anbau beschädigt. Die Höhe des entstandenen Schadens ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Der Brandort wurde polizeilich beschlagnahmt.

Die Brandursache ist noch unklar. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell