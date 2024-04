POL-MG: Fahrerflucht an der Sittardstraße: Auto auf Parkplatz beschädigt

Mönchengladbach (ots) - Am Montagmittag, 22. April, haben drei Unbekannte einen 44-jährigen Mann an der Straße Am Neumarkt in Rheydt ausgeraubt und verletzt. Der Geschädigte meldete sich am Mittag auf der Wache in Rheydt und machte Angaben zu einem Raubdelikt. Demnach sei er gegen 12.15 Uhr zu Fuß unterwegs gewesen und vor dem ehemaligen Karstadt-Gebäude nach rechts in die Straße Am Neumarkt abgebogen. In Höhe der ...

mehr