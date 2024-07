Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Raub einer Bauchtasche - couragierter Zeuge erlangt Tasche zurück

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Poststraße

20.07.24, 00:45 Uhr

In der Nacht zum Samstag kam es in der Wolfsburger Poststraße zu einem Raub, bei dem einer 22-jährigen Passantin ihre Bauchtasche gestohlen wurde. Ein couragierter Zeuge konnte die Tasche im weiteren Verlauf zurückbringen. Die 22-Jährige kam gerade aus einem Restaurant, als sie plötzlich von einem Unbekannten umgestoßen wurde. Er entriss ihr dabei ihre Bauchtasche und flüchtete anschließend fußläufig. Ein couragierter Zeuge, der das Geschehen beobachtet hatte, zögerte nicht lange und nahm die Verfolgung des Täters auf. Kurze Zeit später kam er mitsamt der Bauchtasche zurück und händigte diese an die 22-Jährige aus. Daraufhin entfernte er sich mit einem Fahrrad von der Örtlichkeit, ohne jedoch Angaben zu seiner Person zu hinterlassen. Der unbekannte Täter war männlich, etwa 30 - 40 Jahre alt, etwa 1,70 m groß und leicht übergewichtig. Er war mit einer kurzen Hose und einem blauen T-Shirt bekleidet. Neben Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, sucht die Polizei auch nach dem unbekannten Zeugen. Er wird gebeten, sich zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts bei der Polizei in Wolfsburg unter der Rufnummer 05361-46460 zu melden.

