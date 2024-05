Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0278 --Tritte gegen den Kopf--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Hohe Straße Zeit: 16.05.2024, 13:00 Uhr

Ein 17 Jahre alter Jugendlicher schlug am Donnerstagmittag in der Altstadt mehrfach auf einen 16-Jährigen ein und trat diesem auch gegen den Kopf. Danach flüchtete er, der Täter konnte ermittelt werden.

Der 16-Jährige hatte gerade eine Schule in der Hohen Straße verlassen, als ihn der 17-Jährige unvermittelt attackierte. Er schlug ihm zweimal ins Gesicht und trat ihm, als er zu Boden ging, dort noch mehrfach gegen den Kopf. Anschließend flüchtete der 17-Jährige. Der Schüler wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, wo er zunächst stationär aufgenommen wurde. Die Polizisten benachrichtigten die Eltern und leiteten umgehend Fahndungsmaßnahmen ein, die erfolgreich waren. Die Staatsanwaltschaft Bremen erwirkte noch am selben Tag einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des 17-Jährigen. Es wurden Beweismittel sichergestellt. Die Kriminalpolizei fertigte eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. Hintergrund für die Attacke scheint eine generelle Aussage über Tschetschenen durch den 16-Jährigen zu sein, mit der der 17-Jährige nicht einverstanden war.

