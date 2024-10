Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Nach Parkplatzunfall weitergefahren

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Heidener Straße, Raiffeisenstraße oder Otto-Hahn-Straße;

Unfallzeit: 12.10.2024, zwischen 14.30 Uhr und 15.30 Uhr;

Ein Unbekannter ist am Samstag in Borken gegen ein geparktes Auto geprallt. Dessen Fahrer hatte mit dem grauen Fiat zur fraglichen Zeit zwischen 14.30 Uhr und 15.30 Uhr unterschiedliche Verbrauchermärkte an der Heidener Straße, der Raiffeisenstraße und der Otto-Hahn-Straße angesteuert. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

