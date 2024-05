Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gasexplosion bei Grillfeier

Herxheim bei Landau (ots)

Am Samstag, den 18.05.2024 kam es gegen 17 Uhr im Südring vermutlich aufgrund eines technischen Defekts beim Betrieb eines Gasgrills im Rahmen einer privaten Feier zu einer Gasexplosion. Hierbei entzündete sich unbemerkt ausgetretenes Gas, wodurch ein Kind leicht am Bein verletzt wurde. Das Kind wurde durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. An der Außenküche, in der die Grillfeier abgehalten wurde, entstand Sachschaden. Die Feuerwehr Herxheim war mit 5 Fahrzeugen und insgesamt 26 Kräften im Einsatz. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell