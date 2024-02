LPI-SHL: Traktor und Holzhackmaschine stark beschädigt

Walldorf (ots) - Am 23.02.2024 gegen 14:55 Uhr kam es in Walldorf in der Fritz-Aßmus-Straße zu einer Außeinandersetzung zwischen einem Fahrradfahrer und einem Autofahrer. Der Fahrradfahrer nötigte den Autofahrer im Vorfeld mehrfach. Als der Autofahrer den Fahrradfahrer zur Rede stellen will, riss dieser die Fahrertür des PKW auf und schlug mehrfach auf den Geschädigten ein. Dieser erlitt dadurch Verletzungen an der ...

