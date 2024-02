Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auseinandersetzung endet im Krankenhaus

Walldorf (ots)

Am 23.02.2024 gegen 14:55 Uhr kam es in Walldorf in der Fritz-Aßmus-Straße zu einer Außeinandersetzung zwischen einem Fahrradfahrer und einem Autofahrer. Der Fahrradfahrer nötigte den Autofahrer im Vorfeld mehrfach. Als der Autofahrer den Fahrradfahrer zur Rede stellen will, riss dieser die Fahrertür des PKW auf und schlug mehrfach auf den Geschädigten ein. Dieser erlitt dadurch Verletzungen an der linken Hand sowie im Gesicht. Durch einen hinzugerufenen Rettungswagen wurde der Geschädigte ins Klinikum zur weiteren Behandlung verbracht. Durch das schnelle Eingreifen der Polizeibeamten vor Ort konnte der Täter auf einem Radweg nahe des Tatortes festgestellt werden. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

