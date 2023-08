Hauptzollamt Berlin

HZA-B: Schnäppchenjagd im Bundesfinanzministerium

Zoll-Auktion am Tag der offenen Tür im Bundesfinanzministerium in Berlin

Berlin (ots)

Wenn am kommenden Wochenende das Bundesministerium der Finanzen in Berlin samstags und sonntags seine Pforten öffnet und den Bürgerinnen und Bürgern mit einem abwechslungsreichen Programm einen Blick hinter die Kulissen ermöglicht, ist auch der Zoll dabei. Ein Highlight des Bühnenprogramms ist dabei die Versteigerung von gepfändeten und beschlagnahmten Sachen in der Zoll-Auktion

Am Sonntag den 20.08.2023 können die Bürgerinnen und Bürger auf der Bühne im Garten des Ministeriums ab 16:30 Uhr bei der öffentlichen Versteigerung mitbieten oder auch nur bei der spannenden Auktion zuschauen und mitfiebern. Unter den Hammer des Zollauktionators kommen dann z.B. Schmuck, Champagner zwei hochwertige Bulgari-Armbanduhren sowie einige erlesene Spirituosen. Der vollständige Auktionskatalog findet sich im Internet unter www.zoll.de.

Mit der Aktion wollen die Zöllner auch Werbung machen für die Zoll-Auktion im Internet, die zur Bundesfinanzverwaltung gehört und vom Hauptzollamt Gießen von Bad Hersfeld (Osthessen) aus betrieben wird. Heutzutage ist das Internet der bessere Weg ein Schnäppchen zu machen, wenn der Zoll Sachen versteigert, denn öffentliche Versteigerungen wie am Tag der offenen Tür im Bundesfinanzministerium gibt es eigentlich nicht mehr beim Zoll. Dafür können im Internet-Auktionshaus des Zolls unter www.zoll-auktion.de nicht nur gepfändete oder ausgesonderte Sachen vom Zoll sondern von über 6.000 anderen öffentlichen Anbietern, wie Bundesbehörden, Gemeinden oder der Polizei von jedermann rund um die Uhr ersteigert werden. Besonders groß ist dort das Angebot bei ausgesonderten Fahrzeugen

Original-Content von: Hauptzollamt Berlin, übermittelt durch news aktuell