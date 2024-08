POL-DU: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kleve, der Polizei Duisburg und Polizei Wesel - Moers: Duisburger Kriminalpolizei ermittelt nach Schusswaffengebrauch von Polizeibeamten

Duisburg (ots) - Am Freitagmittag (23. August, 13 Uhr) nahm ein Senior (88) einen sogenannten Schockanruf entgegen. Was genau geschah: Eine Unbekannte rief den Mann an und gaukelte ihm vor, dass sie seine Schwiegertochter sei und sein Stiefsohn im Gefängnis säße, weil er einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Nur gegen eine Kaution in Höhe einer fünftstelligen Summe könne er wieder freigelassen werden. Die ...

mehr