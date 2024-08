Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Festnahme - Bundespolizei nimmt Gesuchten am Duisburger Hauptbahnhof fest

Duisburg (ots)

Am Duisburger Hauptbahnhof wurde am Freitagabend (16. August) um 18.00 Uhr ein Mann (45) festgenommen, nach dem per Haftbefehle gesucht wurde. Bundespolizisten nahmen den Verurteilten fest und verbrachten ihn in eine Justizvollzugsanstalt.

Beamte der Bundespolizei kontrollierten den bereits bekannten 45-jährigen Deutschen am Vorplatz des Duisburger Hauptbahnhofes. Bei der polizeilichen Kontrolle stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Krefeld und der Staatsanwaltschaft Duisburg vorlag. Wegen Betrugs in insgesamt sechs Fällen wurde er zu einer Restfreiheitsstrafe von 126 Tagen aus einer ursprünglichen achtmonatigen Strafe sowie zu einer Gesamtfreiheitstrafe von zwei Jahren verurteilt.

Die eingesetzten Beamten nahmen den Verurteilten fest und eröffneten ihm die Haftbefehle. Er wurde anschließend an die nächste Justizvollzugsanstalt übergeben.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell