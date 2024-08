Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt gesuchten Betrüger am Flughafen Düsseldorf fest

Düsseldorf (ots)

Während einer stichprobenartigen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Gran Canaria/Spanien stellten die Beamten der Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf am gestrigen Sonntagmorgen (18.08.2024) einen 49-jährigen Niederländer fest, der zur Fahndung ausgeschrieben war. Der Mann wurde von der Staatsanwaltschaft Münster gesucht. Diese hatte bereits im März 2022 einen Haftbefehl wegen Betruges gegen den im Oktober 2021 Verurteilten erlassen. Doch die Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von 120 Tagen konnte der in den Niederlanden lebende Mann abwenden, indem er die Geldstrafe in Höhe von 3.600 Euro beglich. Im Anschluss setzte er seine Reise fort.

