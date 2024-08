Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Duo klaut erneut - Bundespolizei nimmt 39-Jährigen in Gewahrsam

Essen - Weeze (ots)

Gestern Nachmittag (18. August) sollen zwei Männer innerhalb kurzer Zeit zweimal in einem Drogeriemarkt im Essener Hauptbahnhof Produkte entwendet haben. Bundespolizisten stellten die Verdächtigen noch vor Ort.

Gegen 15:15 Uhr bestreiften Bundespolizisten den Hauptbahnhof Essen, als ein Mitarbeiter der Filiale diese auf einen mutmaßlichen Dieb aufmerksam machte. Zwei Männer (39, 45) sollen zuvor Ware im Wert von 77,- Euro in dem Drogeriemarkt entwendet haben. Die Beamten überprüften den 39-Jährigen, welcher sich unmittelbar vor dem Geschäft befand. Der 45-Jährige befand sich noch in der Filiale und war in Begriff diese, mit den 13 Haarshampoos in seinem verschlossenen Rucksack, zu verlassen. Die Artikel konnten dem Ladendetektiv unbeschädigt übergeben werden. Eine Videoauswertung bestätigte, dass der 39-Jährige seinem Komplizen die Pflegeprodukte in den Rucksack gesteckt hatte. Der 49-jährige Mitarbeiter gab an, dass das Duo bereits 1,5 Stunden zuvor in gleicher Vorgehensweise Ware im Wert von ca. 80,- Euro gestohlen hatten. Die Tatverdächtigen finanzieren sich mit den Diebstählen ihren Lebensunterhalt.

Die Einsatzkräfte brachten die beiden georgischen Staatsangehörigen zur Bundespolizeiwache. Nachdem die Identitäten der Beschuldigten feststanden, konnte der Mann aus Weeze (45) diese wieder verlassen. Der 39-Jährige konnte keinen festen Wohnsitz nachweisen, zudem hält er sich unerlaubt im Bundesgebiet auf. Eine Staatsanwältin entschied schließlich, den Polizeibekannten zur Durchführung eines beschleunigten Verfahrens festzunehmen. Nachdem ein Arzt den 39-Jährigen untersucht hatte, brachten ihn die Uniformierten in das Gewahrsam der Polizei Essen.

Die Bundespolizisten leiteten jeweils ein Ermittlungsverfahren wegen gemeinschaftlichen Diebstahls gegen das Duo ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell