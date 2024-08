Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Nach Fahrt ohne Ticket leistet 27-Jähriger Widerstand gegen Bundespolizisten

Essen (ots)

In den frühen Morgenstunden des 17. August wurden Bundespolizisten zu einem Regionalexpress im Essener Hauptbahnhof gerufen. Ein Mann folgte den Anweisungen der Einsatzkräfte nicht, wehrte sich gegen die Mitnahme und ließ sich zu Boden fallen.

Kurz nach 2 Uhr informierte ein Bahnmitarbeiter die Bundespolizei über einen Mann, welcher sich ohne gültigen Fahrschein in der RE1 aufhalten soll. Der Zug befand sich zu diesem Zeitpunkt im Hauptbahnhof Essen. Zuvor soll er den Regionalexpress von Dortmund nach Essen genutzt haben. Am Bahnsteig 1/2 trafen die Einsatzkräfte auf den 27-Jährigen, sowie auf den Bahnmitarbeiter. Der Mann saß vor einem Snackautomaten und erweckte den Anschein, dass er schlief. Erst nach mehrmaligem Ansprechen reagierte dieser unverzüglich aggressiv. Der augenscheinlich alkoholisierte Deutsche gab an, keine Ausweisdokumente mit sich zu führen. Der Aufforderung aufzustehen kam er nicht nach, weshalb ihm die Uniformierten aufhalfen. Auch bei einer Durchsuchung konnten keine Papiere aufgefunden werden.

Zur Feststellung seiner Identität brachten die Beamten den zunehmend aggressiveren und unkooperativen Mann zur Bundespolizeiwache. Nach wenigen Metern versuchte der Wohnungslose sich aus den Griffen der Polizisten zu lösen. Am Treppenabgang sperrte er sich dann gegen die Laufrichtung und ließ sich zu Boden fallen. Um weitere Fluchtversuche zu unterbinden, fixierten die Einsatzkräfte ihn mittels Handfesseln. Eine Bodycam zeichnete die Widerstandshandlungen auf. Verletzt wurde dabei niemand.

Schließlich kam der 27-Jährige der Aufforderung nach und machte Angaben zu seiner Person. Ermittlungen ergaben, dass die Staatsanwaltschaften Bochum und Köln aufgrund von Straftaten (Erschleichen von Leistungen, Diebstahl) den Mann zur Ermittlung seines Aufenthaltsortes ausgeschrieben hatten.

Äußern wollte der Polizeibekannte sich zu den Vorwürfen nicht. Die Durchführung eines Atemalkoholtests lehnte er ab. Auch weitere Fragen der Beamten ignorierte der Mann.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Erschleichens von Leistungen ein. Zudem erteilten die Uniformierten dem 27-Jährigen einen Platzverweis für den Essener Hauptbahnhof.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell