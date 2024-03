Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Versuchter Einbruch in Discountergebäude- Zeugen gesucht

Soest (ots)

Am Sonntagabend, um 19:42 h kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Gebäude mit mehreren Discountern in der Brüderstraße in Soest. Ein männlicher Täter und eine weibliche Täterin konnten die Schiebetür leicht öffnen, als ein Alarm ertönte. Die Täter flüchteten ohne Beute in unbekannte Richtung. Beide Personen waren ca. 1,70 m groß und dunkel gekleidet. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Soest unter 02921/91000 zu melden. (mr)

