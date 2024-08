Polizei Duisburg

POL-DU: Essen-Heisingen/Baldenaysee: Segelboot kollidiert mit Ruderboot

Essen/Duisburg (ots)

Am Sonntagmittag (25. August, 12 Uhr) kollidierte ein mit vier Männern (18, 19, 26 und 29 Jahre) besetztes Ruderboot eines Vereins am Baldenaysee in Essen-Heisingen mit einem Segelboot. Die dreiköpfige Besatzung des Segelbootes hatte noch versucht, durch lautes Rufen die Männer zu warnen und ein Ausweichmanöver zu fahren. Dennoch schrammte das Segelboot den Bug des Ruderbootes so stark, dass zwei Ruderer leichte Verletzungen davon trugen und es einen Schaden erhielt.

Das beschädigte Boot schaffte es noch bis zum Anlieger und wurde aus dem Wasser geholt. Es ist nicht mehr fahrtüchtig. Das leicht beschädigte Segelboot konnte weiterhin bewegt werden. Die Besatzung kümmerte sich um die Ruderer, ein Rettungswagen war nicht von Nöten. Die Besitzer des Segelbootes erwartet nun eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell