Polizei Duisburg

POL-DU: Obermarxloh: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei Duisburg: Menschlicher Kopf in Einkaufstasche gefunden

Duisburg (ots)

Am 24. August (Samstag, 11:25 Uhr) bemerkte eine Zeugin auf einem Grünstreifen in Obermarxloh eine Plastiktüte mit den Überresten eines menschlichen Kopfes und alarmierte daraufhin die Polizei. Im Rahmen der Durchsuchung einer in der Nähe befindlichen Wohnung konnte die Polizei den zum Kopf gehörenden Leichnam auffinden. Die Ermittlungen führten zur Identifizierung des toten Mannes (57). Die am heutigen Tag durchgeführte Obduktion ergab, dass er Opfer eines Gewaltverbrechens wurde.

Die Polizei konnte noch am Samstag einen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Es handelt sich um einen 26-jährigen Mann, der am 25. August (Sonntag) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg dem Amtsgericht Duisburg vorgeführt und anschließend in Untersuchungshaft genommen wurde. Ihm wird vorgeworfen, den 57-Jährigen ermordet zu haben. Die Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, dauern an.

Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Duisburg ab Montag (26. August).

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell