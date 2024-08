POL-DU: Rahm: Nach Vollbremsung eines Linienbusses - Radfahrer-Gruppe gesucht

Duisburg (ots) - In den letzten Tagen gab es wieder vermehrt Betrug an älteren Menschen. Die bisher unbekannten Täter tarnten sich dabei als Teppichverkäufer, als Geldeintreiber für vermeintlich verhaftete Verwandte sowie Fake-Gewinnspiele, bei denen in Vorleistung getreten werden sollte. Dabei wurden mehrere ...

mehr