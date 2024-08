Polizei Duisburg

POL-DU: Ruhrort: Nach Zusammenstoß mit Lkw - Radfahrer lebensgefährlich verletzt

Duisburg (ots)

Ein Radfahrer (73) ist am Mittwochmorgen (21. August, 7:25 Uhr) bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 54-jähriger Lkw-Fahrer von der Straße Am Nordhafen kommend nach rechts in Richtung des Containerterminals abbiegen. Dabei nahm er dem Fahrradfahrer die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß, woraufhin der 73-Jährige unter den Lkw geriet und mehrere Meter mitgeschliffen wurde. Ein Notarzt behandelte den Mann vor Ort, ehe er in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Für die Unfallaufnahme zog die Polizei Duisburg ein speziell geschultes Verkehrsunfallaufnahme-Team aus Essen hinzu. Der Unfallbereich wurde von den Einsatzkräften gesperrt, der polizeiliche Opferschutz betreute den unter Schock stehenden Lkw-Fahrer vor Ort. Das Verkehrskommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell