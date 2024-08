Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Mehrere hundert Gramm Marihuana sichergestellt

Duisburg (ots)

Am Abend des 19. August (22:00 Uhr) kontrollierten zivile Beamte der Duisburger Polizei einen Mietwagen in der Beekstraße, dessen Fahrer zuvor durch seine riskante Fahrweise aufgefallen war. Als sich die Beamten dem Fahrzeug näherten, ergriff der Beifahrer die Flucht. Dabei warf er ein Päckchen weg, in dem sich Betäubungsmittel befanden. Eine Beamtin verfolgte den 21-jährigen Mann und konnte ihn wenig später stellen.

Der 23-jährige Fahrer schien unter Betäubungsmitteln zu stehen, weshalb später eine Blutprobe entnommen wurde. Er verwechselte den Parkmodus des Autos mit dem Fahrmodus, woraufhin das Mietfahrzeug in den davor parkenden PKW fuhr. Da auf dem Beifahrersitz mehrere Päckchen Marihuana lagen, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Duisburg eine Durchsuchung des gesamten Wagens angeordnet.

Dabei wurden zusätzlich mehrere hundert Gramm Marihuana gefunden. Die beiden Männer wurden vorläufig festgenommen und müssen sich nun mit Strafverfahren auseinander setzen.

